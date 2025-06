Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher erfolglos

Balve (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in Eisborn Zur Mailinde einzubrechen. Ein Anwohner stellte Hebelspuren an der Haustür fest, nun ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen. (lubo)

