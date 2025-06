Polizei Düren

POL-DN: Fahrzeug überschlägt sich nach Kollision

Nörvenich (ots)

Am Sonntagmittag (15.06.2025) kam es im Kreuzungsbereich Golzheimer Straße/ Rote Erde zu einem Verkehrsunfallunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 37-Jähriger aus Korschenbroich befuhr gegen 11:10 Uhr die Golzheimer Straße in Fahrtrichtung Frauwüllesheim. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete er nach eigenen Angaben das Verkehrszeichen 206 (Stoppschild) und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision mit einem Pkw der die Straße Rote Erde in Richtung Girbelsrath befuhr. Das Auto, an dessen Steuer ein 23-Jähriger aus Berlin saß, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 37- jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, ebenso seine 33 Jahre alte Beifahrerin. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Neben den beiden Erwachsenen befanden sich auch zwei Kinder (sechs Monate und sieben Jahre) in dem Pkw. Sie wurden, augenscheinlich unverletzt, zur medizinischen Abklärung ebenfalls in Krankenhäuser gebracht, so auch der Fahrzeugführer aus Berlin.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell