LPI-GTH: Simson entwendet

Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots) - Am Sonntag öffneten Unbekannte in den frühen Morgenstunden gewaltsam einen Geldautomaten in der Straße Gutshof. Ob die Täter Geld erbeuteten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0121040/2025 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

