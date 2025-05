Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Buntmetalldiebstahl - zwei Tatverdächtige gestellt

Gotha (ots)

In den vergangenen Tagen begaben sich mehrfach Unbekannte in einen leerstehenden Einkaufsmarkt und entwendeten offenbar mehrere Hundert Meter Kupferkabel. Die Polizei Gotha hat in diesem Zusammenhang intensive Ermittlungsmaßnahmen initiiert. Am 11.05.2025 konnten ein 29-Jähriger und ein 56-Jähriger (beide deutsch) aus dem Raum Gotha im betreffenden Objekt durch die Polizei festgestellt und festgenommen werden. Beide Männer waren im Begriff erneut Kabel zu demontieren und zu entwenden. Die Höhe des Beuteguts und des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Männer, welche aus der Vergangenheit wegen gleichgelagerten Delikten mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden einem Haftrichter vorgeführt. Der 29-Jährige wurde in Folge dessen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, der 56-Jährige gegen Auflagen entlassen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell