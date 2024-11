POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (07.11.2024), gegen 20.15 Uhr ging ein 34-Jähriger an einem parkenden Auto in der Donauwörther Straße vorbei und schlug zunächst auf die hintere Fahrzeugtüre. Deshalb stiegen die drei 18- bis 20-jährigen Insassen aus. Der 34-jährige Mann schlug und trat die drei Männer. Die Drei wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und ...

