Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Mitten in der Nacht: Babykatze aus Altkleidercontainer gerettet!

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Heute Nacht um 04.30 Uhr erhielten Polizisten in Georgsmarienhütte einen ungewöhnlichen Anruf: Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Fürchtorfer Straße hörte die Anruferin verzweifeltes Miauen - aus einem Altkleidercontainer! Gemeinsam mit der Feuerwehr Glandorf öffneten die Beamten den Container und fanden eine kleine Babykatze, völlig erschöpft, aber lebendig. Auf der Polizeiwache durfte sich das Kätzchen erst einmal erholen. Jetzt kümmert sich ein Tierhilfeverein darum, dass sie ein liebevolles Zuhause findet.

Wie die Kleine dort hineingeriet, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

Danke an die aufmerksame Anruferin und an die Feuerwehr - ihr habt ein Leben gerettet!

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell