PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Scheunenbrand zerstört landwirtschaftliches Inventar

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22.25 Uhr, geriet in der Bruchheide eine Scheune aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Gebäude, das bereits vor dem Brand teilweise eingestürzt war, beherbergte alte landwirtschaftliche Geräte sowie Stroh. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bohmte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte ließen das Gebäude kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bohmte unter Telefon 05471/9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren