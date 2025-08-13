Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Scheunenbrand zerstört landwirtschaftliches Inventar

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22.25 Uhr, geriet in der Bruchheide eine Scheune aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Gebäude, das bereits vor dem Brand teilweise eingestürzt war, beherbergte alte landwirtschaftliche Geräte sowie Stroh. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bohmte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte ließen das Gebäude kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bohmte unter Telefon 05471/9710 zu melden.

