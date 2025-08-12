Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Einbruch in Optikergeschäft - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Osnabrück (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 04.40 Uhr, verschaffte sich ein Mann gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Optikergeschäfts in der Georgstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchte der Tatverdächtige nahezu das gesamte Obergeschoss des Geschäfts und entwendete dabei u.a. Bargeld in vierstelliger Höhe. Anschließend verließ er das Gebäude. Eine aufmerksame Zeugin wurde durch den akustischen Alarm auf den Vorfall aufmerksam und beobachtete den Mann beim Verlassen des Geschäfts. Sie informierte umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen in Tatortnähe antreffen vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-jährige Mann aus Osnabrück auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell