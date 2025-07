Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 33-Jähriger entblößt sich in Linienbus - Tätlicher Angriff auf Polizisten bei Identitätsfeststellung

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete ein Polizeieinsatz am Bonner Hauptbahnhof am gestrigen Donnerstagmorgen (17.07.2025) für einen 33-jährigen Mann, der sich zuvor in einem Linienbus entblößt hatte.

Nach Zeugenangaben saß der Tatverdächtige in der Linie 610, als er plötzlich seine Hose auszog und sein Genital entblößte. In dem Linienbus befanden sich zu diesem Zeitpunkt auch Kinder und Jugendliche. Zwei anwesende Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn hatten daraufhin versucht, den 33-Jährigen zum Verlassen des Busses zu bewegen. Der Mann ergriff schließlich die Flucht und stieß dabei auch einen Kinderwagen an, in dem sich ein sechs Monate alter Säugling befand. Zeugen gelang es den Kinderwagen aufzufangen. Das Kind blieb nach dem derzeitigen Stand unverletzt.

Die inzwischen alarmierte Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Innenstadt konnten den Verdächtigen am Bonner Hauptbahnhof stellen. Hier pöbelte er gerade Passanten an. Bei der Feststellung seiner Personalien verheilt sich der 33-Jährige zunehmend aggressiv. Plötzlich führte der Mann einen Schlag in Richtung des Kopfes eines Polizeibeamten aus, der dem Schlag ausweichen konnte. In der Folge wurde der Mann am Boden fixiert und ihm wurden Handfesseln angelegt. Dabei leistete er Widerstand.

Ein Richter des Amtsgerichtes Bonn ordnete die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Im Polizeipräsidium wurde der 33-Jährige außerdem erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen vor Kindern, wegen versuchter Körperverletzung sowie wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

