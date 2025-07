Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 2 Verletzte nach Trunkenheitsfahrt

Bonn Bechlinghoven (ots)

Am 17.07.2025 um 00:08 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Bonn Bechlinghoven an der Kreuzung Am Herrgarten und Siegburger Straße.

Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Straße Am Herrgarten aus Richtung B56 in Richtung Alte Schulstraße. An der Kreuzung zur Siegburger Straße beabsichtigte dieser nach links in die Siegburger Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, der PKW durchbrach einen Stabmatten-Zaun und kam an einem Baum dahinter zum Stehen. Der Fahrer und der 19-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Da beide alkoholisiert waren, wurde für den Fahrer im Krankenhaus eine Blutentnahme zur Beweissicherung angeordnet. An dem PKW lösten alle Airbags aus, er war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung bis 01:09 Uhr gesperrt werden. Der Linienverkehr der Stadtwerke Bonn wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauen an. (kro)

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell