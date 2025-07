Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in Bonn am Samstag, 19.07.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (19.07.2025) findet in Bonn eine Demonstration zu dem Thema "Erhalt queerer Rechte" statt. Der Veranstalter rechnet mit etwa 1.000 Teilnehmenden, die sich ab 11 Uhr Uhr an der Rheinaustraße in Beuel versammeln und sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Combahnstraße, Professor-Neu-Allee, Kennedybrücke, Bertha-von-Suttner-Platz, Kölnstraße, Breite Straße, Berliner Platz, Sterntorbrücke, Friedrichstraße, Belderberg, Rathausgasse, Bischofsplatz, Am Hof, Martinsplatz

Die Veranstaltung endet mit einer Abschlusskundgebung gegen 15 Uhr auf dem Münsterplatz. Für die Dauer des Aufzuges muss mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Polizei wird die Versammlung begleiten.

