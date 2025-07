Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Anhaltezeichen missachtet und auf Polizisten zugefahren - Autofahrer flüchtet durch die Nordstadt - Zwei Personen vorläufig festgenommen - Meldung -2-

Bonn (ots)

Der Autofahrer, der am Abend des 13.07.2025 an der Südunterführung der Poppelsdorfer Allee mit seinem Fahrzeug auf einen 29-jährigen Polizeibeamten zugefahren sein soll (siehe Pressemeldung vom 13.07.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6075644 ), wird am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.

Das Geschehen wird von den Ermittlern des Kriminalkommissariates 11 und der Bonner Staatsanwaltschaft derzeit als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bewertet. Zudem liegt der Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte vor.

Der Tatverdächtige, der keine Ausweisdokumente mitführte, wurde zwischenzeitlich als ein 27-Jähriger identifiziert. Er hatte am Sonntag zunächst wahrheitswidrig die Personalien eines Angehörigen angegeben.

Der ebenfalls am Sonntagabend festgenommene 30-jährige Beifahrer wurde nach Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft im vorliegenden Verfahren entlassen.

Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, lag das Fahrzeug, in dem der 27-jährige Fahrer gemeinsam mit seinem 30-jährigen Beifahrer unterwegs war, als unterschlagen ein. Das Fahrzeug war mit fremden Kennzeichen versehen.

Im Kofferraum des sichergestellten Fahrzeugs wurden hochwertige Bauwerkzeuge aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass einige dieser Werkzeuge am Sonntag (13.07.2025) gegen 17:45 Uhr in Bonn-Castell bei einem Aufbruch eines Firmenfahrzeugs entwendet worden waren.

Nach den bisherigen Feststellungen führte der Fluchtweg des Autofahrers vom Kontrollort an der Südunterführung/Poppelsdorfer Allee durch mehrere Straßenzüge der Bonner Nordstadt. Dabei bestand zunächst nicht zu jedem Zeitpunkt ein Sichtkontakt der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen zu dem flüchtigen Fahrzeug.

Nach dem derzeitigen Sachstand geriet der Fahrer bei seiner Flucht in der Drusustraße in einen Wendehammer. Um seine Fahrt fortsetzen zu können, fuhr der 27-Jährige auf den Hofbereich eines Schulkomplexes und nutzte dort eine Durchfahrt zur Graurheindorfer Straße. Dabei beschädigte er mehrere Poller.

In der Heerstraße kam der Autofahrer nach derzeitigem Sachstand hinter einem ausparkenden Auto kurz zum Stehen. Bei der Weiterfahrt rammte er das Fahrzeug, dabei wurde eine Insassin leicht verletzt.

In der Thomastraße konnte der Flüchtige, dessen Fahrt sich durch die Beschädigungen an seinem Fahrzeug zunehmend verlangsamt hatte, durch Polizeibeamte gestoppt werden. Hierbei wurde ein Streifenwagen beschädigt. Eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu den Verkehrsdelikten aufgenommen. Dabei prüfen die Ermittler auch, ob es zu weiteren Verkehrsgefährdungen durch den 27-Jährigen kam.

Zu dem Gesamtgeschehen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Unterschlagung von Kraftfahrzeugen, des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

