Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstag, den 10.06.2025, zwischen 01:47 Uhr und 13:46 Uhr, wurde ein geparkter weißer VW Polo mit HOM-Kreiskennzeichen in der Zweibrücker Straße in Homburg beschädigt. Bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Fahrzeuglack des Polos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell