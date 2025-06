Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kirche in Hagenbach

Hagenbach (ots)

Im Zeitraum zw. dem 05.06.2025 und dem 07.06.2025 zw. 20:30 Uhr und 15:15 Uhr verschafften sich unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu den Kirchenräumen der protestantischen Kirche in Hagenbach und öffneten Schränke, durchsuchte Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Anhand der Spurenlage konnte festgestellt werden, dass die Hintertür zur Kirche gewaltsam aufgebrochen wurde. Die Strafanzeige wird nach der Anzeigenaufnahme durch die Kriminalpolizei weiterbearbeitet. Zeugenhinweise bitte jederzeit an die Polizeiinspektion Wörth (Telefon 07271-92210) oder per mail an piwoerth@polizei.rlp.de weitergeben.

