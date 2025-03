Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kurioser Unfall in der Waschanlage

Germersheim (ots)

Zu einem kuriosen Verkehrsunfall kam es am Freitagvormittag in einer Autowaschanlage in Germersheim. Ein 84-jähriger Fahrzeugführer übersah ein bereits in der Waschanlage befindliches Auto und fuhr diesem auf. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden, der Unfallgegner verletzte sich hierbei jedoch leicht. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell