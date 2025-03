Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitsüberwachung

Edenkoben (ots)

Am heutigen Vormittag wurde im Bereich der Radeburger Straße in Edenkoben eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr konnten insgesamt 20 Temposünder festgestellt werden, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der Tagesschnellste wurde mit 60 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 180EUR sowie ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.

