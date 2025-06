POL-HOM: Versuchter Baumaschinendiebstahls in Homburg

Homburg (ots) - Am Abend des 06.06.2025, gegen 23:30 Uhr, gab es eine Mitteilung über einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz der Simonstraße in Homburg / Erbach. Im Rahmen der Erkundung und der anschließenden Löscharbeiten durch die Homburger Feuerwehr konnte ermittelt werden, dass ein unbesetzter, geparkter Mercedes Daimler auf bislang unbestimmte Art & Weise in Brand geraten war. Aufgrund der vorgefundenen Umstände ...

