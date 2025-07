Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Schwarzrheindorf: Trickdiebe geben sich als Heizungsmonteure aus - 85-jährige Frau bestohlen

Bonn (ots)

Besonders dreist gingen bislang unbekannte Täter am gestrigen Sonntag (13.07.2025) in Bonn-Schwarzrheindorf vor. Sie gaben sich als Heizungsmonteure aus und stahlen aus der Wohnung einer 85-jährigen Frau Bargeld. Das zuständige Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei bittet um Hinweise.

Bei dem Tatort handelt es sich um eine Wohnanlage für ältere Menschen in der Straße An der Wolfsburg. Gegen 15:00 Uhr hatten zwei Männer an Wohnungstür der Seniorin geklingelt. Sie hatten sich ihr gegenüber als Heizungsmonteure ausgegeben und unter dem Vorwand die Heizung ablesen zu wollen die Wohnung betreten. Die 85-jährige, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wurde durch einen der Täter in die Küche geschoben und dort festgehalten bzw. daran gehindert den Raum wieder zu verlassen. Währenddessen durchsuchte ein zweiter Täter die Wohnung nach Wertgegenständen. Die Trickdiebe entwendeten letztlich Bargeld und flüchteten aus der Wohnung.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 20 Jahre alt, etwa 190 cm groß, schlank, schwarze Haare, Oberlippenbart, sprach gebrochen deutsch

Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummere 0228 15-0 oder per E-Mail an kk24.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell