Polizei Bonn

POL-BN: Autofahrer missachtete Anhaltezeichen und flüchtete durch die Bonner Nord- und Innenstadt - 27-Jähriger Fahrzeugführer in Untersuchungshaft - Meldung -3-

Bonn (ots)

Der 27-jähriger Autofahrer, der am vergangenen Sonntag (13.07.2025) im Bereich der Südunterführung der Poppelsdorfer Allee Anhaltezeichen eines Polizeibeamten missachtet hatte, auf ihn zugefahren und anschließend mit seinem Fahrzeug durch die Bonner Nord- und Innenstadt geflüchtet war (siehe Pressemeldungen vom 13.07.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6075644 und vom 14.07.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6076589), befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft hatte ein Haftrichter am Montagnachmittag (14.07.2025) für den 27-Jährigen die Untersuchungshaft wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell