Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geben und nehmen einmal anders

Breitungen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein E-Bike der Marke "Ghost", welches in einer Garage in der Bahnhofstraße in Breitungen abgestellt war. Mit dem schwarzen Fahrrad verschwand der Unbekannte, hinterließ aber ein anderes Fahrrad am Tatort. Bei dem weißen Mountainbike der Marke "Haibike" könnte es sich um ein zuvor entwendetes Gefährt handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des schwarzen E-Bikes und die Hinweise zum Eigentümer des weißen Mountainbikes geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0101774/2025 bei der Meininger Polizei zu melden.

