Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradkodierungen beim PK Rinteln

Rinteln (ots)

(me) Am Montag, 26. August 2024, werden beim PK Rinteln in der Zeit von 10 bis 15 Uhr wieder Kodierungen von Fahrrändern angeboten.

Die Termine werden nach Anmeldung vergeben. Wer Interesse hat, melde sich bitte bei der Polizei in Rinteln unter der Telefonnummer: 05751 / 9646-0.

Bitte zu dem Termin wenn möglich bereits die Fahrradrahmennummer notiert mitbringen, weiterhin einen Ausweis und sofern noch vorhanden die Rechnung des Kaufes.

Wer die Möglichkeit hat, kann die erforderlichen Unterlagen für die Kodierung bereits vorausgefüllt (sind auch am PC ausfüllbar) mitbringen. Die Formulare sind zu finden unter: https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg/polizeikommissariate/rinteln/polizeikommissariat-rinteln-1283.html

PHK Elbing, Kontaktbereichsdienst

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell