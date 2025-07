POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Fahrausweisprüfer und Busfahrer bei Kontrolle verletzt - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn Bechlinghoven (ots) - Am 17.07.2025 um 00:08 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Bonn Bechlinghoven an der Kreuzung Am Herrgarten und Siegburger Straße. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Straße Am Herrgarten aus Richtung B56 in Richtung Alte Schulstraße. An der Kreuzung zur Siegburger Straße beabsichtigte dieser nach links in die ...

mehr