Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchte Diebin muss ins Gefängnis

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Morgen an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl eine 53-Jährige festgenommen. Die französische Staatsangehörige wurde wegen Diebstahl per Haftbefehl gesucht. Da sie die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss sie nun für 20 Tage ins Gefängnis.

