Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Sachbeschädigungen und verfassungsfeindliche Symbole am Gymnasium - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitag, dem 8. August 2025, und Mittwoch, dem 13. August 2025, kam es auf dem Gelände eines Gymnasiums an der Bielefelder Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte brachten in diesem Zeitraum, vermutlich in den Abend- und Nachtstunden, verschiedene Farbschmierereien, darunter verfassungsfeindliche Symbole und fremdenfeindliche Schriftzüge, an der Fassade, an Fensterscheiben sowie an Sitzgelegenheiten an. Zudem wurde ein Holztisch auf dem Schulgelände durch Feuer beschädigt. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte einen Einweggrill sowie weiteren Unrat sicher. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Der Staatsschutz ist in die weiteren Ermittlungen eingebunden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3403 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

