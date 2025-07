Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand von Heuballen

Leimen (ots)

Am Sonntag, den 13. Juli 2025, kurz nach 23:00 Uhr meldete eine 56-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis, dass von Leimen in Richtung Merzalben kurz hinter dem Ortsausgang Leimen mehrere Heuballen brennen. Bei Eintreffen der Streife brannten ca. 100 Heuballen, durch die schnell agierenden Feuerwehren konnte aber ein Übergreifen auf das angrenzende Waldgebiet verhindert werden. Wie die Heuballen in Brand gerieten, ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es ist ein Schaden von ca. 10.000,- Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

