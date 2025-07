Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl und Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pirmasens (ots)

Ein 51-jähriger Mann aus Pirmasens stellt seinen Mercedes ML am 07.07.25 gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des "PLUB" in Pirmasens zum Parken ab. Als er am 13.07.25 gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein noch unbekannter Täter beide Mercedes-Sterne vorne und hinten abgerissen und entwendet hatte. Darüber hinaus wurde auch gegen seine Fahrertür getreten, so dass eine Delle entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell