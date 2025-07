Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Eichelsbachermühle (ots)

Am Donnerstag, den 10.07.25 gegen 17:30 Uhr befährt ein noch unbekannter Fahrer mit seinem PKW, einem grauer Mercedes E-Klasse, die L482 von Pirmasens in Fahrtrichtung Bottenbach. In Höhe einer Engstelle übersieht er einen ihm entgegenkommenden und bevorrechtigten 34-jährigen Mann aus dem Landkreis mit seinem Motorrad und kollidiert mit seinem linken Außenspiegel mit dem Oberkörper des Motorradfahrers. Durch die Kollision verliert der Motorradfahrer die Kontrolle und fährt über den rechten Grünstreifen, wo er nach ca. 100 Meter auf der Fahrbahn zu Fall kommt. Durch den Aufprall erleidet er Prellungen sowie Schmerzen im Bereich der rechten Körperhälfte. Der Mercedes-Fahrer verlässt anschließend unerlaubt die Örtlichkeit, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Am Motorrad entsteht durch den Sturz Sachschaden im Bereich der gesamten rechten Fahrzeugseite in Höhe von ca. 5000 EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

