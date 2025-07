Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl an PKW

Pirmasens (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Pirmasens parkte seinen BMW am Dienstag, den 08.07.2025 nach 23:00 Uhr in der Lemberger Straße, Ecke Rotenbühlstraße in Pirmasens. Als er am nächsten Tag gegen 06:30 Uhr zu seinem PKW zurückkam, stellte er fest, dass beide BMW-Embleme, welche am Kofferraum und an der Motorhaube befestigt waren, durch unbekannte Täter herausgehebelt und entwendet wurden. Durch das Aushebeln der Embleme wurden an den Einbuchtungen im Lack leichte Kratzer verursacht. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

