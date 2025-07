Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das katholische Pfarrhaus

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Mittwoch, den 09.07.25 im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 18:30 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter Zugang zum katholischen Pfarrhaus in Waldfischbach-Burgalben, indem er mit einer Leiter in ein Fenster im Obergeschoss einstieg. Im Anschluss brach er eine Innentür auf und durchwühlte alle Räumlichkeiten. War entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

