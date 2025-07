POL-PDPS: Durchsuchung nach Betäubungsmitteln

Pirmasens (ots) - Ein 51-jähriger Mann aus Pirmasens stellt seinen Mercedes ML am 07.07.25 gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des "PLUB" in Pirmasens zum Parken ab. Als er am 13.07.25 gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein noch unbekannter Täter beide Mercedes-Sterne vorne und hinten abgerissen und entwendet hatte. Darüber hinaus wurde auch gegen seine Fahrertür getreten, so dass ...

mehr