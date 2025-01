Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge verhindert Diebstahl

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich einen Diebstahl verhindert hat ein aufmerksamer Zeuge am Dienstagvormittag in der Pariser Straße. Der 60-Jährige meldete gegen 9.30 Uhr, dass ihm auf einem Firmengelände in einem etwas abgelegenen Bereich ein junger Mann aufgefallen war, der sich an einem abgestellten Motorroller zu schaffen machte. Als er den Unbekannten - der keine Arbeitskleidung der ansässigen Firma trug - ansprach, gab dieser an, dass er den Roller erst kürzlich gekauft, dann aber den Schlüssel verloren habe. Deshalb versuche er nun, das Fahrzeug anderweitig zu starten.

Nachdem der Zeuge sagte, dass er vorsorglich die Polizei verständigen wolle, sei der angebliche Roller-Besitzer in Richtung Vogelwoogstraße davongelaufen.

Eine Überprüfung des Kennzeichens am Roller ergab, dass eine Frau als Halterin eingetragen ist. Das Zweirad wurde deshalb zur Eigentumssicherung in einer verschlossenen Garage abgestellt.

Von dem Verdächtigen, der das Fahrzeug möglicherweise stehlen wollte, liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlank, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, trug eine dunkelblaue Jacke, einen Kapuzenpullover und eine Basecap, über die er die Kapuze gezogen hatte. Der Mann sprach Deutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

