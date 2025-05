Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses

Güstrow (ots)

Der Feuerwehr und Polizei wurde am 24.05.2025 gegen 02:15 Uhr gemeldet, dass es in der Steinstraße in Güstrow brennt und Bewohner der oberen Etage das Haus nicht verlassen können. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Brand eines Dachstuhls festgestellt. Zur Rettung und Evakuierung der Bewohner kam die Drehleiter sowie das Sprungtuch der Feuerwehr zum Einsatz. Von den 13 evakuierten Personen mussten insgesamt fünf Personen, darunter ein 8-Jähriges Kind, mit Verdacht auf Rausgasintoxikation zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Mieter werden von Bekannten aufgenommen. Für erste Ermittlungen am Brandort war der Kriminaldauerdienst Rostock im Einsatz. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers ist nach Auskühlen des Brandortes angedacht. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrten unter anderem die Zufahrtsstraßen. Für die Löscharbeiten waren Kameraden der Feuerwehren Güstrow, Bützow, Karcheez, Lüssow/Karow mit Einsatzleitung vor Ort. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Weitere Erkenntnisse zum Verdacht der schweren Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Personen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow unter 038432660, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

