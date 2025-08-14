Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Wallenhorst: Radfahrer entblößt sich vor Frau - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend befuhr eine 66-jährige Radfahrerin gegen 19:30 Uhr die Osnabrücker Straße zwischen Bramsche und Wallenhorst in Richtung Wallenhorst. Plötzlich wurde die Frau von einem männlichen Radfahrer belästigt. Dieser überholte die 66-Jährige zunächst, stellte dann sein Fahrrad ab und entblößte sein Geschlechtsteil vor ihr. Die Frau erschreckte sich und fuhr weiter. Der Unbekannte verfolgte sie daraufhin und holte sie ein. Kurz vor der Brücke "Dreskamp" sprach der Mann die Frau an und entblößte sich während der Fahrt erneut. Die 66-Jährige fuhr daraufhin schnell über die Brücke in Richtung Dreskamp davon und konnte dem Mann entkommen. Dieser fuhr mit seinem Rad weiter auf der Osnabrücker Straße entlang.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 30-40 Jahre alt - athletische Figur - kurze Hose, dunkles Tshirt mit Streifen - blond/rötliches Haar - sprach akzentfreies Deutsch - dunkles Fahrrad

Die 66-Jährige hatte an ihrem Fahrrad einen Anhänger angebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und insbesondere zu dem unbekannten Täter geben können. Diese melden sich bitte unter 05461/94530.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell