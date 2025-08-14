PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Autofahrer flüchtet nach Unfall im Begegnungsverkehr

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 23:20 Uhr die Oeseder Straße in Richtung B51. Kurz hinter der Einmündung zum Aaron-Peltz-Weg kollidierte der Unbekannte mit einem entgegenkommenden BMW. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und flüchtete somit von der Unfallstelle. Die 19-jährige Fahrerin des BMW, whft. in Georgsmarienhütte, erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen silbernen Toyota Auris gehandelt haben. Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

