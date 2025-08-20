PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall in Eilendorf: Frau fährt gegen geparktes Auto

Aachen (ots)

Nach einem Unfall auf der Nirmer Straße ist eine Autofahrerin am Dienstag (19.08.25) in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 72-Jährige in ihrem Wagen gegen 17:15 Uhr aus ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ein Passant rief einen Rettungswagen. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Die Aachenerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein medizinischer Notfall kann nicht ausgeschlossen werden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:23

    POL-AC: Tatverdächtige nach versuchtem Rollerdiebstahl gestellt

    Aachen (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der vergangenen Nacht (20.08.2025) zwei Tatverdächtige eines versuchten Rollerdiebstahls stellen. Einer von beiden wurde vorläufig festgenommen. Der Zeuge hatte gegen 2 Uhr zwei Personen dabei beobachtet, wie diese sich an einem geparkten Roller zu schaffen machten, der in der Viktoriaallee stand. ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:01

    POL-AC: Vorsätzliche Brandstiftung in leerstehendem Haus

    Aachen (ots) - In einem leerstehenden Gebäude im Stadtteil Brand hat es am Montagabend (18.08.25) gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer kurz nach 20 Uhr in der Straße Weiern ausgebrochen. Das Feuer zerstörte die Matratze und persönliche Gegenstände eines obdachlosen Mannes. Der 27-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt nicht in dem Haus. Verletzt ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:26

    POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach Vermisstem

    Eschweiler (ots) - Seit Anfang August sucht die Polizei nach einem 44-jährigen Mann aus Eschweiler. Der Erwachsene wohnt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Dort ist er zuletzt am 01.08.2025 gesehen worden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, 1,90 cm groß, sehr kurze Haare, schwarze runde Brille, 3-Tage-Bart. Zur Bekleidung des Mannes ist nichts bekannt. Andere Fahndungs- und Suchmaßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren