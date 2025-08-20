Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall in Eilendorf: Frau fährt gegen geparktes Auto

Aachen (ots)

Nach einem Unfall auf der Nirmer Straße ist eine Autofahrerin am Dienstag (19.08.25) in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 72-Jährige in ihrem Wagen gegen 17:15 Uhr aus ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ein Passant rief einen Rettungswagen. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Die Aachenerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein medizinischer Notfall kann nicht ausgeschlossen werden. (sk)

