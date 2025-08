Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Dienstag, 05. August 2025 in der Zeit zwischen 14:40 Uhr bis 15:00 Uhr begab sich ein derzeit unbekannter Täter in wein Wohnhaus in der Bergstraße und entwendete unter anderem persönliche Gegenstände. Der vermeintliche Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - normale Statur - kurze Haare - dunkles Oberteil mit heller Rückenaufschrift - dunkles Herrenrad (kein Pedelec) mit seitlicher Tasche

Er entfernte sich über die Bersenbrücker Straße in Richtung Bieste. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/913560) entgegen.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 05. August 2025 gegen 13:46 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Oldenburger Straße, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv hinsichtlich THC und Amphetamin. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 05. August 2025 gegen 08:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw die Absperrschranken sowie ein Verkehrsschild im Kirschenweg. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell