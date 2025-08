Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht Am Sonntag, 03. August 2025 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW 318d in schwarz. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Marktstraße abgestellt worden. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. ...

mehr