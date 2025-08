Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 03. August 2025 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW 318d in schwarz. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Marktstraße abgestellt worden. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss / Verkehrsunfall

Am Montag, 04. August 2025 gegen 22:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Pkw, welcher in starken Schlangenlinien fuhr. Einsatzkräfte der Polizei Vechta konnten den Pkw fahrend in der Straße Windmühlenberg antreffen. Der 72-jährige Lohner missachtete die Anhaltesignale, das Martinhorn und das eingeschaltete Blaulicht und fuhr in Schrittgeschwindigkeit weiter in Richtung Brägeler Straße. Hier touchierte er einen geparkten Pkw, setzte seine Fahrt dennoch unvermittelt fort. Der 72-Jährige hielt einige Meter später kurz an, weigerte sich jedoch aus dem Pkw auszusteigen und setzte seine Fahrt in Schrittgeschwindigkeit fort. Zur Verhinderung der Weiterfahrt und zur Vermeidung weiterer Verkehrsunfälle begaben sich Einsatzkräfte der Polizei an den in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Pkw und schlugen das Fenster der Beifahrerseite ein. Hierauf stoppte der 72-Jährige seinen Pkw, die Türen konnten geöffnet werden und er wurde mittels einfach körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, aufgrund deutlich wahrnehmbarem Atemalkoholgeruch wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell