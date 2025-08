Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 04. August 2025 gegen 03:15 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Pkw die Beverbrucher Straße in Richtung Garrel. Sie beabsichtigte nach links in die Ringstraße abzubiegen. Hinter ihr fuhr ein 57-jähriger Cloppenburger mit seinem Transporter. Der 57-Jährige beabsichtigte die vorausfahrende 43-Jährige zu überholen, als diese begann abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 43-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000,00 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 01. August 2025 17:30 Uhr bis Montag, 04. August 2025 07:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw. VW Caddy in grau, welcher in der Straße Tiefer Weg abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell