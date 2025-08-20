Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: 11-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich schwer
Winterberg (ots)
Ein Fahrradfahrer befuhr in Winterberg die Kappe zwischen Bikepark und B 480. An dem Gefälle stürzte der Junge aus bislang ungeklärter Ursache. Der 11-Jährige aus Arnsberg verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.
