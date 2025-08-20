PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 11-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich schwer

Winterberg (ots)

Ein Fahrradfahrer befuhr in Winterberg die Kappe zwischen Bikepark und B 480. An dem Gefälle stürzte der Junge aus bislang ungeklärter Ursache. Der 11-Jährige aus Arnsberg verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

