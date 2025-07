Polizei Münster

POL-MS: Zwei Jugendliche blenden Fahrzeuge mit Laserpointer - Polizei warnt und sucht weitere Geschädigte

Münster (ots)

Am Dienstagabend (29.07., 22:30 Uhr) haben zwei 14- und 15-jährige männliche Jugendliche in der Straße Rote Erde einige Autofahrer mit einem grünen Laserpointer geblendet. Die Polizei sucht weitere Geschädigte. Die Polizisten stellten die Jugendlichen nach einem kurzen Fluchtversuch, wobei der 15-Jährige Widerstand leistete und einen Beamten leicht verletzte. Die Beamten übergaben beide Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern. Sie erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die im gleichen Zeitraum und an besagter Örtlichkeit ebenfalls geblendet worden sind, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei warnt: Autofahrer, die durch Laserpointer geblendet werden, können in eine äußerst gefährliche Situation geraten. Die Sichtbeeinträchtigungen können dazu führen, dass sie nicht rechtzeitig auf plötzliche Ereignisse im Straßenverkehr reagieren können. Solche Vorfälle können zu schweren Unfällen führen und stellen eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar.

