Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Zahlreiche Auto in den Stadtteilen Deininghausen und Rauxel beschädigt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Knapp 30 beschädigte Fahrzeuge bislang zur Anzeige gebracht.

In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter zahlreiche Autos in Stadtteilen Deininghausen und Rauxel beschädigt. Die Autos standen in der Erfurter Straße, Weimarer Straße, Leipziger Straße, Oststraße, Grutholzstraße, Pallasstraße und Amtsstraße. An den Fahrzeugen waren Reifen zerstochen oder Schäden in Form von Kratzern festgestellt worden. Die Polizei geht bislang davon aus, dass es sich um eine Serie handelt.

Der gesamte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

