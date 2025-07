POL-MS: Schwerer Raub auf Spielhalle in Mecklenbeck - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag (28.07., 11.35 Uhr) im Hinterhof seines Restaurants an der Piusallee einen Mann beobachtet, der dabei war ein Fenster aufzubrechen. Polizisten nahmen ihn anschließend fest. Der Restaurantbetreiber bemerkte den 42-Jährigen im Hinterhof, als dieser mit einem Werkzeug an einem Fenster hantierte und alarmierte die ...

mehr