POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten

Olsberg (ots)

Zwei Autos stießen an der Einmündung B480 / Hauptstraße zusammen. Am 19.08.2025 gegen 18:10 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Kleve die B480 aus Richtung A46 in Richtung Winterberg. An der Einmündung B480 / Hauptstraße beabsichtigte sie, nach links in Richtung Bigge abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 28-jährige Frau aus Arnsberg die B 480 aus Richtung Winterberg in Richtung A46. An der Einmündung stießen beide Autos aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Beide Fahrerinnen und ein Säugling im Fahrzeug der Arnsbergerin wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Rettungsdienst transportierte die drei Personen in umliegende Krankenhäuser. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

