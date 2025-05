Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: In Einfamilienhaus eingebrochen + Entgegenkommenden PKW touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Moischt: In Einfamilienhaus eingebrochen

In der Eulenkopfstraße brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein, indem sie zwischen Sonntag, 18. Mai, 14 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, eine Fensterscheibe beschädigten und so ins Haus gelangten. Dort durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 150 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Entgegenkommenden PKW touchiert

Ein 83-Jähriger befuhr am Dienstag, 20. Mai, mit seinem Ford den Erlenring in Richtung Pilgrimstein. Auf der Weidenhäuser Brücke kam ihm gegen 7.20 Uhr ein unbekannter Autofahrer entgegen, der offenbar zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Es kam zum leichten Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch am Ford ein etwa 100 Euro hoher Schaden am PKW entstand. Anstatt sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Er oder sie war mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs, eventuell ein Fiat. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell