Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Pedelecfahrer
Olsberg (ots)
Am Abend des 18.08.2025 stürzte ein 74-jähriger Pedelecfahrer, als er auf dem Kneipp-Wanderweg in Olsberg unterwegs war. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann aus Bocholt vor einer Schranke zu Fall. Er verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.
