PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Pedelecfahrer

Olsberg (ots)

Am Abend des 18.08.2025 stürzte ein 74-jähriger Pedelecfahrer, als er auf dem Kneipp-Wanderweg in Olsberg unterwegs war. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann aus Bocholt vor einer Schranke zu Fall. Er verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 07:55

    POL-HSK: Einbruch in Oeventrop

    Arnsberg (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Straße An den Eichen wurde eingebrochen. Im Zeitraum vom 15.08.2025 um 18:00 Uhr bis zum 18.08.2025 um 19:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße An den Eichen. Der oder die Täter durchwühlten die Zimmer und Schränke und verteilten Gegenstände auf dem Fußboden. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:44

    POL-HSK: Schussabgabe mit Schreckschusspistole in der Neheimer Innenstadt

    Arnsberg (ots) - Im Bereich Möhnestraße / Hauptstraße schoss ein Mann während des Jägerfestes mehrmals in die Luft. Am 16.08.2025 um 23:42 Uhr meldete eine in der Innenstadt positionierte Rettungswagenbesatzung eine Schussabgabe, die durch eine männliche Person abgegeben worden sei. Bei Eintreffen der Polizei war der Schütze nicht mehr vor Ort. Während der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:32

    POL-HSK: Baustellencontainer in Elleringhausen aufgebrochen

    Olsberg (ots) - Im Zeitraum vom 14.08.2025 um 18:30 Uhr bis zum 15.08.2025 um 05:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter auf einem Baustellenlagerplatz Am Bahnhof in Elleringhausen einen Container auf. Mehrere Baumaschinen und Materialien wurden entwendet. Das Diebesgut muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren