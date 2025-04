Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrerin angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochmorgen an der Kreuzung Pariser Straße und Moltkestraße von einem Pkw-Fahrer angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 62-jährige Fahrer eines Chrysler Grand Voyager auf der Pariser Straße in Richtung Berliner Straße, als die 76-jährige Radlerin von der Moltkestraße kommend auf die Kreuzung fuhr. Es kam zur Kollision, bei der die Radfahrerin von der Fahrzeugfront erfasst wurde und stürzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. |elz

