Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Bike-Fahrerin angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Dienstagmittag an der Kreuzung Kantstraße und Leibnitzstraße von einer Pkw-Fahrerin angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 79-jährige Fahrerin eines Skoda Yeti von der Kantstraße in die Leibnitzstraße abbiegen. Dabei übersah sie die 57-jährige Frau auf dem E-Bike, die aus der Leibnitzstraße auf die Kreuzung zu radelte. Es kam zur Kollision, bei der die Radfahrerin stürzte und sich Verletzungen an der Hüfte zuzog. Sie wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr E-Bike wurde von dem Auto teilweise überrollt und war nicht mehr fahrbereit. Der Pkw hat nur leichte Schäden abbekommen. Der Sachschaden liegt insgesamt bei circa 2.000 Euro. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell