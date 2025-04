POL-PDKL: Hochbeet gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Sonntagnachmittag ein Rennrad von einem Grundstück im Pfeifertälchen entwendet. Laut eines Zeugen hatten Jugendliche das rote Rad der Marke Express gegen 14:30 Uhr an sich genommen. Gegen 18 Uhr war das Fahrrad dann wieder an seinem Platz. Leider wurde es so beschädigt, dass es nicht mehr nutzbar ist. Im gleichen Zeitraum wurde auch ein Schuppen auf dem gleichen Grundstück ...

