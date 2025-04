Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendschutz im Kontroll-Fokus

Kaiserslautern (ots)

Bei Fußstreifen im Innenstadtbereich hat die Polizei am Dienstagnachmittag einmal mehr ein besonderes Augenmerk auf den Jugendschutz gelegt. So wurden in der Zeit zwischen 13.45 und 15.15 Uhr mehrere Personen kontrolliert, die den Einsatzkräften aus verschiedenen Gründen aufgefallen waren.

Dabei landeten die Beamten mehrere "Treffer". Bei vier Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren stellten sie elektrische Einweg-Zigaretten sicher; in zwei Fällen handelte es sich um in Deutschland nicht zulässige Geräte. In diesem Zusammenhang muss auch eine 18-Jährige mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen, weil sie ihren "Verdampfer" einer 13-Jährigen überlassen hatte.

Außerdem wurde während der Kontrollen bei einer 17-Jährigen eine geringe Menge einer grünen Substanz gefunden, bei der es sich um Marihuana handeln dürfte. Das Mädchen gab an, dass ihr das Rauschgift von einem jungen Mann überlassen wurde, der sich ebenfalls vor Ort befand. Auf den 20-Jährigen kommt deshalb nun eine Strafanzeige zu. |cri

